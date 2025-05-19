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19.05.2025  17:34   Дмитро Колонєй

Злодюга вночі пограбував харків'янку поблизу трамвайної зупинки

Правоохоронці оперативно спіймали зловмисника, який напав на харків'янку.

Пограбував вночі жінку поблизу трамвайної зупинки злодюга: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 17 тавня 2025 року на трамвайній зупинці у Немишлянському районі Харкова 50-річний чоловік дочекався, коли жінка попрощається з подругою та відійде від неї, наздогнав містянку, вдарив в обличчя та заволодів мобільним телефоном, смартгодинником та 50 гривень. 
 
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Про це близько 23:26 стало відомо правоохоронцям, які встановили особу нападника та затримали його, відкрили кримінальне провадження про грабіж та оголосили злодюзі підозру. Чоловіку загрожує є до 10 років за гратами.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінка викрала телефон у дитини.
 
Тэги:  кримінал, грабіж, харків
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