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19.05.2025  13:40   Віталій Хіневич

На Харківщині жінка викрала телефон у дитини

33-річна місцева мешканка зайшла до одного з мережевих магазинів, де з прилавка викрала мобільний телефон 12-річної дитини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Виявивши пропажу, мати дівчинки звернулася до поліції.
 
Переглянувши записи камер відеоспостереження, правоохоронці швидко встановили особу підозрюваної та розшукали її. Викрадений телефон у неї вилучили та повернули власниці.
 
Слідчі Чугуївського районного управління поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження та оголосили зловмисниці про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
 
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Тэги:  події, харків
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