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19.05.2025  14:05   Віталій Хіневич

На Харківщині медики врятували жінку

У пацієнтки настала клінічна смерть, фахівці успішно провели реанімаційні заходи.


 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
15 травня під час обслуговування екстреного виклику, що надійшов о 23:21, бригада екстреної медичної допомоги повернула до життя 81- річну жінку після клінічної смерті.
 
Успішну реанімацію провела команда бригади 909 ЕМД у складі: парамедик Березуцький Богдан, парамедик Даревич Ярослав, екстрений медичний техник Корєв Микола.
 
Завдяки злагодженій та професійній роботі жінку було врятовано.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в авто медиків народилася дитина.
 
Тэги:  медицина, харків
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