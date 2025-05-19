19.05.2025 14:30 Віталій Хіневич

У Харкові неповнолітня дівчина підпалювала автомобілі українських захисників

За даними слідства, вночі 16 травня цього року в Салтівському районі міста Харкова горіли два автомобілі, що належать українським військовим, — транспортні засоби зазнали значних пошкоджень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисниці, причетної до підпалів. Нею виявилась учениця одного з харківських ліцеїв.

За попередніми даними, 16-річна дівчина виконувала завдання кураторів, які пообіцяли їй грошову винагороду та надали детальні інструкції, як необхідно діяти.

Протягом однієї ночі дівчина за допомогою легкозаймистої суміші встигла підпалити дві автівки — «Opel Frontera» та «Toyota Tundra».

Свої дії вона зафільмувала на телефон, щоб відзвітувати «роботодавцю», однак грошову винагороду за підпали так і не отримала — правоохоронці затримали її в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням сторони обвинувачення їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурори спільно з іншими правоохоронними органами вживають усіх заходів для встановлення безпосередніх кураторів — російських спецслужбістів, які схиляють українських дітей працювати в інтересах держави-агресорки.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 16-річній дівчині в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

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