19.05.2025 15:00 Віталій Хіневич

Подружжя з Харкова відсвяткувало 66 років спільного життя

Пара одружитися хотіла ще в підлітковому віці - коли Леоніду було 17, а Майї - 18. Проте з повагою до закону чекали повноліття, аби офіційно сказати одне одному «так».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Історія родини Бабенків бере свій початок у місті Харкові, де майбутнє подружжя ще змалечку було поруч: навчались в одній школі, жили на одній вулиці, разом відвідували танцювальний гурток.

Фахівці Другого відділу державної реєстрації актів цивільного стану Харкова Східної юстиції провели урочистий обряд ювілею весілля, повернувши пару в спогадах на багато років назад, у той самий знаковий день, коли офіційно почалася їхня сімейна історія.

«Леонід Іванович та Майя Петрівна мають три покоління нащадків - донька, онук та троє правнуків, які з гордістю та вдячністю підтримують і шанують своїх рідних», - йдеться у повідомленні.

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