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19.05.2025  15:00   Віталій Хіневич

Подружжя з Харкова відсвяткувало 66 років спільного життя

Пара одружитися хотіла ще в підлітковому віці - коли Леоніду було 17, а Майї - 18. Проте з повагою до закону чекали повноліття, аби офіційно сказати одне одному «так».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
Історія родини Бабенків бере свій початок у місті Харкові, де майбутнє подружжя ще змалечку було поруч: навчались в одній школі, жили на одній вулиці, разом відвідували танцювальний гурток.
 
Фахівці Другого відділу державної реєстрації актів цивільного стану Харкова Східної юстиції провели урочистий обряд ювілею весілля, повернувши пару в спогадах на багато років назад, у той самий знаковий день, коли офіційно почалася їхня сімейна історія.
 
«Леонід Іванович та Майя Петрівна мають три покоління нащадків - донька, онук та троє правнуків, які з гордістю та вдячністю підтримують і шанують своїх рідних», - йдеться у повідомленні.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в авто медиків народилася дитина.
 
Тэги:  харків
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