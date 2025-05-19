19.05.2025 16:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині отримала строк за матеріалами СБУ бігла посадовиця окупаційної адміністрації

Українські спецслужби з'ясували, чим займалася жінка під час захоплення селища Харківщини росіянами.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Харквського обласного управління СБУ Владислава Абдулу, 51-річна депутат Дворічанської об'єднаної територіальної громади від забороненої нині парті «ОПЗЖ»,яка до повномасштабного вторгнення в Україну вона займала керівні посади у Дворічанських органах місцевого самоврядування, у червні 2022 року співпрацювала з ворогом:

була призначена окупантами на посаду начальника так званого «Дворічанського територіального управління» в окупаційній адміністрації Куп'янського району відразу після того, як діюча Дворічанська селищна голова була заарештована окупантами за проукраїнську позицію.

забезпечувала становлення та функціонування владної вертикалі незаконних органів держави-агресора.

проводила інвентаризацію майна українських власників, яке залишилося на захопленій території, зокрема, будівель, автозаправних станцій, торговельної та ринкової інфраструктури.

про свою «роботу» ворожа поплічниця звітувала до незаконної адміністрації рашистів.

підбирала та погоджувала кандидатури для роботи у незаконних органах влади окупантів,

організовувала виплату заробітної плати своїм підлеглим у валюті держави-агресора

виконувала інші організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції в інтересах окупантів.

Напередодні звільнення селища від окупантів зловмисниця втекла до країни-агресорки, де поки що переховується від українського правосуддя.

Суд заочно визнав зловмисницю винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім цього, їй протягом ще 10 років заборонено обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги.