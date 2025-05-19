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19.05.2025  16:32   

Комунальники ремонтують дитячі майданчики Харкова

Де саме зараз працюють фахівці підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».

Ремонтують дитячі майданчики міста комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники комунального підприємства у Холодногірському районі підтримують в належному стані дитячі та спортивні майданчики. 
 
Ремонтують дитячі майданчики міста комунальники: Новини Харкова
 
Зокрема, комунальники наповнюють пісочниці та ремонтують пошкоджені елементи.
 
Тэги:  ремонт, майданчки, харків, діти
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