На Харківщині захлинулися дві атаки окупантів

Зірки спонукають до вимогливості, однак важливо не перегинати палицю – це може призвести до конфліктів. Прагнення до досконалості стане в пригоді на роботі, а нові знайомства можуть перерости у серйозні стосунки.

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ.