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19.05.2025  17:03   Дмитро Колонєй

На Харківщині захлинулися дві атаки окупантів

Оперативна ситуація по Харківщині на 19 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Харківському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та Кутьківки. Одне бойове зіткнення триває до цього часу.
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  • На Куп’янському напрямку противник наступальних дій сьогодні не проводив.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що низка театрів Харкова отримала статус критичних на період воєнного стану.
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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