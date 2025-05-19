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19.05.2025  13:15   Віталій Хіневич

Збірна команда Харківщини здобула перше місце на чемпіонаті України з акробатичного рок-н-ролу

У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із 6 обласних центрів України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
З 2 по 4 травня у Києві відбувся чемпіонат України з акробатичного рок-н-ролу серед дорослих, юніорів, дітей (рок-н-рол, бугі-вугі, пари, формейшн), всеукраїнські змагання (юнаки, діти).
 
У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із 6 обласних центрів України. До складу збірної команди Харківської області входило 78 спортсменів та 11 тренерів.
 
За результатами змагань збірна команда Харківської області посіла перше командне місце та принесла понад 11000 балів до загального рейтингу.
 
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Тэги:  спорт, харків
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