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19.05.2025  12:50   Віталій Хіневич

Комунальники в одному з дворів Салтівського району розпочали масштабні роботи з озеленення (фото)

Фахівці районної філії облаштували клумбу площею понад 2000 м², і нині там активно тривають роботи з благоустрою.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківблагоустрій».
 
На цьому етапі вже висаджено розсаду декоративних рослин: кохію, чорнобривці, іриси та інші квіти. У планах – доповнити зелену зону декоративними деревами та кущами.
 
Також працівники щоденно виконують санітарні заходи: прибирання сміття, гілок, очищення урн та тротуарів. Робота триває у звичному режимі, попри виклики сьогодення.
 
Як зазначила начальник дільниці № 5 філії КП «Харківблагоустрій» у Салтівському районі Олександра Петрук, мотивацією для команди є усвідомлення важливості своєї справи: 
 
«Навіть у складні часи ми прагнемо підтримувати Харків чистим і доглянутим. Це наша відповідальність, наш вклад у стійкість міста. Ми працюємо заради того, щоб містяни бачили: життя продовжується, місто тримається, і ми разом дбаємо про його красу та майбутнє».
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові запрацював головний фонтан міста (фото).
 
Тэги:  жкг, харків
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