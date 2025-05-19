19.05.2025 12:50 Віталій Хіневич

Комунальники в одному з дворів Салтівського району розпочали масштабні роботи з озеленення (фото)

Фахівці районної філії облаштували клумбу площею понад 2000 м², і нині там активно тривають роботи з благоустрою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківблагоустрій».

На цьому етапі вже висаджено розсаду декоративних рослин: кохію, чорнобривці, іриси та інші квіти. У планах – доповнити зелену зону декоративними деревами та кущами.

Також працівники щоденно виконують санітарні заходи: прибирання сміття, гілок, очищення урн та тротуарів. Робота триває у звичному режимі, попри виклики сьогодення.

Як зазначила начальник дільниці № 5 філії КП «Харківблагоустрій» у Салтівському районі Олександра Петрук, мотивацією для команди є усвідомлення важливості своєї справи:

«Навіть у складні часи ми прагнемо підтримувати Харків чистим і доглянутим. Це наша відповідальність, наш вклад у стійкість міста. Ми працюємо заради того, щоб містяни бачили: життя продовжується, місто тримається, і ми разом дбаємо про його красу та майбутнє».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові запрацював головний фонтан міста (фото).