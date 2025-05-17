    
Главная Фото Культура і Туризм У Харкові запрацював головний фонтан міста (фото)
17.05.2025  19:07   

У Харкові запрацював головний фонтан міста (фото)

На Майдані Свободи у Харкові запрацював фонтан.

Харків, фонтан
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, пейзаж, фонтан, майдан свободи
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.05 Армія 80 штурмів за два тижні: ворог посилює активність на Харківщині 17.05 Надзвичайні події Мешканка Харківщини вкрала телефон у знайомого під час застілля 17.05 Армія На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано три атаки ворога
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 