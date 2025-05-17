У Харкові запрацював головний фонтан міста (фото)

На Майдані Свободи у Харкові запрацював фонтан.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
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Очікується активний і сповнений спілкування день, але без стабільності та чіткого плану. Варто уникати крайнощів і конфліктів, тоді день подарує яскраві емоції.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Пообіді очікується дощ.
Цього дня професійне свято відзначають програмісти, сисадміни, редактори інтернет-видань та усі фахівці, які щодня працюють з інформаційними технологіями.
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