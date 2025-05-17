17.05.2025 20:46

80 штурмів за два тижні: ворог посилює активність на Харківщині

Протягом останніх двох тижнів ворог посилив бойову активність на Харківському напрямку, однак усі спроби прориву були відбиті. Третя штурмова бригада ЗСУ стримує противника, завдаючи йому значних втрат.

Окупанти нарощують активність на Харківському напрямку. Як повідомляє Третя окрема штурмова бригада, лише за два тижні ворог здійснив близько 80 спроб штурму її позицій, передає РЕДПОСТ.

Атаки супроводжувалися артилерійським вогнем, авіаударами, скидами боєприпасів із дронів та ударами FPV-дронів, зокрема з використанням оптоволоконного управління.

Ворог, задіюючи сили двох армій РФ, намагається прорвати оборону тактикою малих піхотних груп. Водночас, за даними бригади, в особовому складі противника фіксують випадки відмови йти в бій – за що командування росіян погрожує власним солдатам стратою.

Незважаючи на інтенсивність боїв, Третя штурмова бригада зберігає позиції. Ворог не має змоги просунутися вперед і зазнає суттєвих втрат у живій силі.

Підрозділи 3ОШБр продовжують тримати оборону в складних умовах — під постійними обстрілами з повітря і землі, стримуючи просування противника вглиб Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 17 травня російські війська здійснили дві атаки поблизу Вовчанська та Строївки на Харківському напрямку, а також одну спробу прориву в районі Загризового на Куп’янському напрямку.