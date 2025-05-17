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17.05.2025  21:56   Рита Парфенова

У Харкові відбувся XIII Кубок міського голови зі спортивних танців (фото)

У змаганнях зі спортивних танців у Харкові взяли участь понад 800 юних танцівників з різних регіонів України. Мер Ігор Терехов привітав учасників і нагородив видатну спортсменку.

змагання зі спортивних танців на Кубок міського голови

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові пройшли XIII відкриті змагання «Кубок Харківського міського голови зі спортивних танців». У них взяли участь понад 800 юних танцівників із різних міст України. Захід відбувся в безпечній локації та зібрав багато глядачів і прихильників танцювального спорту.

змагання зі спортивних танців на Кубок міського голови

Під час урочистого відкриття змагань учасників привітав міський голова Харкова Ігор Терехов. Він підкреслив, що проведення таких заходів у місті – це прояв стійкості й віри в перемогу.

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«Хочу подякувати кожному з вас, хто попри непрості обставини приїхав до Харкова та демонструє, що наше місто – це місто героїв. Ви вже переможці, адже даруєте нам щирі, емоційні моменти. Окрема подяка батькам, тренерам і суддям, які підтримують наших дітей і допомагають їм розвиватися», – зазначив Ігор Терехов.

змагання зі спортивних танців на Кубок міського голови

За особливі заслуги в розвитку спортивних танців у Харкові мер вручив Почесну грамоту Харківської міської ради майстру спорту України міжнародного класу Маргариті Шкурєєвій.

змагання зі спортивних танців на Кубок міського голови

змагання зі спортивних танців на Кубок міського голови

змагання зі спортивних танців на Кубок міського голови

Тэги:  спортивні танці, харків
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