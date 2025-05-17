17.05.2025 21:56 Рита Парфенова

У Харкові відбувся XIII Кубок міського голови зі спортивних танців (фото)

У змаганнях зі спортивних танців у Харкові взяли участь понад 800 юних танцівників з різних регіонів України. Мер Ігор Терехов привітав учасників і нагородив видатну спортсменку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові пройшли XIII відкриті змагання «Кубок Харківського міського голови зі спортивних танців». У них взяли участь понад 800 юних танцівників із різних міст України. Захід відбувся в безпечній локації та зібрав багато глядачів і прихильників танцювального спорту.

Під час урочистого відкриття змагань учасників привітав міський голова Харкова Ігор Терехов. Він підкреслив, що проведення таких заходів у місті – це прояв стійкості й віри в перемогу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

«Хочу подякувати кожному з вас, хто попри непрості обставини приїхав до Харкова та демонструє, що наше місто – це місто героїв. Ви вже переможці, адже даруєте нам щирі, емоційні моменти. Окрема подяка батькам, тренерам і суддям, які підтримують наших дітей і допомагають їм розвиватися», – зазначив Ігор Терехов.

За особливі заслуги в розвитку спортивних танців у Харкові мер вручив Почесну грамоту Харківської міської ради майстру спорту України міжнародного класу Маргариті Шкурєєвій.