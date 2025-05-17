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17.05.2025  22:42   

У Харкові відбувся захід «Світ науки у Каразінському» (фото)

17 травня у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна пройшов захід до Дня науки — «Світ науки у Каразінському».

Харків, наука, Каразін
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Відвідувачі могли ознайомитися з виставковими майданчиками факультетів та навчально-наукових інститутів, на яких були представлені наукові та технічні досягнення, інтерактивні демонстрації, профорієнтаційні стенди й експерименти, що наочно показують, як наука працює у повсякденному житті. 
 
Також у програмі заходу були екскурсії до музейного комплексу університету та низки спеціалізованих локацій, де кожен зміг відчути себе дослідником.


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Тэги:  харків, каразінський, університет, наука
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