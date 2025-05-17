17.05.2025 22:42

У Харкові відбувся захід «Світ науки у Каразінському» (фото)

17 травня у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна пройшов захід до Дня науки — «Світ науки у Каразінському».



Фото: Василь Голосний /



Відвідувачі могли ознайомитися з виставковими майданчиками факультетів та навчально-наукових інститутів, на яких були представлені наукові та технічні досягнення, інтерактивні демонстрації, профорієнтаційні стенди й експерименти, що наочно показують, як наука працює у повсякденному житті. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Відвідувачі могли ознайомитися з виставковими майданчиками факультетів та навчально-наукових інститутів, на яких були представлені наукові та технічні досягнення, інтерактивні демонстрації, профорієнтаційні стенди й експерименти, що наочно показують, як наука працює у повсякденному житті.

Також у програмі заходу були екскурсії до музейного комплексу університету та низки спеціалізованих локацій, де кожен зміг відчути себе дослідником.



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