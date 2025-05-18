Прогноз погоди у Харкові на 18 травня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після обіду дрібному дощу, який почнеться вранці, прийде на зміну дуже сильний дощ із грозою і продовжуватиметься до завершення дня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 травня очікується хмарна погода. Дощ.
Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 16 – 18° тепла.
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Чудовий час для творчості та розумових завдань, але почати буде складно через лінь. Якщо зумієте зосередитись – справи підуть легко, як і особисті стосунки.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після обіду дрібному дощу, який почнеться вранці, прийде на зміну дуже сильний дощ із грозою і продовжуватиметься до завершення дня.
Щороку 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято.
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