18.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 травня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після обіду дрібному дощу, який почнеться вранці, прийде на зміну дуже сильний дощ із грозою і продовжуватиметься до завершення дня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 травня очікується хмарна погода. Дощ.

Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 16 – 18° тепла.

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Народні прикмети

дубове листя повністю розкрите – буде гарний врожай;

Ввечері сьогодні є великі хмари – погода псуватиметься;

Якщо сьогодні сонце бліднішає на заході – дощитиме;

зозуля кукує без зупинки – дні будуть теплими;

у небі літає багато птахів – до теплої погоди;

розкричалися ворони – до дощу;

сонце в серпанку – чекайте на дощ.