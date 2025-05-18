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18.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 травня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після обіду дрібному дощу, який почнеться вранці, прийде на зміну дуже сильний дощ із грозою і продовжуватиметься до завершення дня.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 травня очікується хмарна погода. Дощ.

Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 16 – 18° тепла.

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Народні прикмети

  • дубове листя повністю розкрите – буде гарний врожай;
  • Ввечері сьогодні є великі хмари – погода псуватиметься;
  • Якщо сьогодні сонце бліднішає на заході – дощитиме;
  • зозуля кукує без зупинки – дні будуть теплими;
  • у небі літає багато птахів – до теплої погоди;
  • розкричалися ворони – до дощу;
  • сонце в серпанку – чекайте на дощ.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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