На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано три атаки ворога

17 травня російські війська здійснили дві атаки поблизу Вовчанська та Строївки на Харківському напрямку, а також одну спробу прориву в районі Загризового на Куп’янському напрямку.
Упродовж 17 травня ситуація на Харківському та Куп’янському напрямках залишалася напруженою. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За повідомленням військових, противник двічі атакував на Харківському напрямку – в районі Вовчанська та у напрямку населеного пункту Строївка.
Крім того, на Куп’янському напрямку зафіксована ще одна ворожа атака поблизу села Загризове.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники відбили дев’ять атак ворога на Харківщині.
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