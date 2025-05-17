    
Главная Новини Харкова Армія На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано три атаки ворога
17.05.2025  17:18   Рита Парфенова

На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано три атаки ворога

17 травня російські війська здійснили дві атаки поблизу Вовчанська та Строївки на Харківському напрямку, а також одну спробу прориву в районі Загризового на Куп’янському напрямку.

війна в україні

Упродовж 17 травня ситуація на Харківському та Куп’янському напрямках залишалася напруженою. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням військових, противник двічі атакував на Харківському напрямку – в районі Вовчанська та у напрямку населеного пункту Строївка.

Крім того, на Куп’янському напрямку зафіксована ще одна ворожа атака поблизу села Загризове.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники відбили дев’ять атак ворога на Харківщині.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.05 Армія Українські захисники відбили дев’ять атак ворога на Харківщині 16.05 Армія Окупанти здійснили 10 атак на Харківському та Куп’янському напрямках 15.05 Армія Російські війська тричі атакували поблизу Вовчанська та Кам’янки, авіаудари зафіксовано біля Куп’янська
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 