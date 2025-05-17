17.05.2025 15:40 Рита Парфенова

У громаді Харківщини розшукали двох зниклих хлопців, які загралися в схованки

У селі Новопокровської громади поліція та представники селищної ради знайшли 5-річного та 4-річного хлопців, які зникли під час гри.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

16 травня 2025 року на лінію «102» надійшов дзвінок від мешканця одного з сіл Новопокровської громади. Чоловік повідомив про зникнення свого 5-річного сина та 4-річного сусідського хлопчика. Діти гралися на подвір’ї та раптово зникли. Самостійні пошуки не дали результату, тому родичі звернулися по допомогу до поліції.

На місце прибули поліцейські та працівники місцевої селищної ради. Пошукові роботи проводилися у двох напрямках: правоохоронці перевіряли прилеглі обійстя, а також обстежували найближчу лісосмугу.

Огляд почали з будинків, у яких проживають діти. Хоча батьки стверджували, що вже ретельно все перевірили, у сараї, що належить одній із родин, поліцейський офіцер громади разом з інспектором селищної ради знайшли хлопців. Діти ховалися в картонних коробках.

З’ясувалося, що хлопці вирішили влаштувати гру в хованки і не відповідали на голоси дорослих. Увесь цей час вони перебували в господарській будівлі, а дорослі їх не помітили.

Правоохоронці вкотре закликають батьків бути уважними до малолітніх дітей і не залишати їх без нагляду навіть на короткий час.

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Раніше писав, що 17 травня о 16:00 біля Лікарні невідкладної допомоги №4 у Харкові РЕДПОСТ писав, що 17 травня о 16:00 біля Лікарні невідкладної допомоги №4 у Харкові стартує пошук 83-річного Миколи Каюкова, який зник 15 травня. До участі запрошують волонтерів.