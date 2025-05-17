17.05.2025 14:20 Рита Парфенова

У Харкові шукають 83-річного Миколу Каюкова: оголошено збір добровольців на пошуки

17 травня о 16:00 біля Лікарні невідкладної допомоги №4 у Харкові стартує пошук 83-річного Миколи Каюкова, який зник 15 травня. До участі запрошують волонтерів.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", в Харкові тривають активні пошуки 83-річного Каюкова Миколи Сидоровича, який зник 15 травня 2025 року.

Чоловік пішов із Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги імені проф. О.І. Мещанінова №4, що на пров. Ігоря Остаповича, 3А (район станції метро «Студентська»), і відтоді його місцеперебування невідоме.

У день зникнення чоловік був одягнений, імовірно, у темно-синю куртку та темно-сині спортивні штани. Його зріст – близько 160 см, худорлявої статури, має сиве волосся й темно-сірі очі. За інформацією родичів, зниклий має проблеми з пам’яттю.

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Сьогодні, 17 травня, пошуково-рятувальний загін «Мілена» оголосив пошук на місцевості. До участі запрошуються добровольці.

Місце збору: Харків, вул. Ігоря Остаповича, 3А (біля лікарні №4)

Координати: 50.0401498, 36.2474977

Час збору: 17 травня о 16:00

Інформаційний координатор: Юлія – 096-38-11-584

Координатор на місці: Олексій – 050-401-48-22

Усіх небайдужих просять долучитися до пошуків. Будь-яка інформація щодо місцезнаходження Миколи Каюкова також може бути передана за номером:+38 068 777 0 112 (ПРЗ «Мілена»)

Долучитися до спільноти пошуку та поширити інформацію можна за посиланнями: