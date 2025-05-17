    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Патрульні Харкова затримали чоловіка з наркотиками, який збирався робити «закладки» (фото)
17.05.2025  13:02   Рита Парфенова

Патрульні Харкова затримали чоловіка з наркотиками, який збирався робити «закладки» (фото)

Під час перевірки у чоловіка виявили згортки з імовірними наркотиками рослинного та синтетичного походження. Він зізнався у намірах розповсюдження.

У Харкові на Ньютона затримали чоловіка з наркотиками, який планував «закладки»

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові патрульні поліцейські затримали ймовірного збувача наркотиків. Інцидент стався вдень на вулиці Ньютона. Правоохоронці звернули увагу на чоловіка, який, помітивши патруль, почав помітно нервувати і різко змінив напрямок руху.

Під час поверхневої перевірки у сумці чоловіка інспектори виявили два великі згортки з речовинами, схожими на наркотики. За словами затриманого, в одному згортку знаходилися 10 пакунків із речовиною рослинного походження, в іншому – два пакунки із синтетичною речовиною.

наркотики наркотики

Чоловік зізнався, що планував розповсюдження цих речовин через так звані «закладки». На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі встановлюватиме всі обставини справи.

Поліція нагадує, що збут або зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів тягне за собою кримінальну відповідальність.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова спіймали водія з наркотиками у бусику.

Тэги:  наркотики, хврків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.05 Надзвичайні події Патрульні Харкова за добу виявили 10 осіб із ймовірними наркотиками 13.05 Надзвичайні події На Харківщині злочинне угруповання виготовляло та розповсюджувало наркотики на мільйони гривень (фото) 18.04 Надзвичайні події У Харкові судитимуть рецидивіста, який зберігав психотроп «PVP»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 