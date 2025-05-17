Патрульні Харкова затримали чоловіка з наркотиками, який збирався робити «закладки» (фото)

Під час перевірки у чоловіка виявили згортки з імовірними наркотиками рослинного та синтетичного походження. Він зізнався у намірах розповсюдження.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові патрульні поліцейські затримали ймовірного збувача наркотиків. Інцидент стався вдень на вулиці Ньютона. Правоохоронці звернули увагу на чоловіка, який, помітивши патруль, почав помітно нервувати і різко змінив напрямок руху.
Під час поверхневої перевірки у сумці чоловіка інспектори виявили два великі згортки з речовинами, схожими на наркотики. За словами затриманого, в одному згортку знаходилися 10 пакунків із речовиною рослинного походження, в іншому – два пакунки із синтетичною речовиною.
Чоловік зізнався, що планував розповсюдження цих речовин через так звані «закладки». На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі встановлюватиме всі обставини справи.
Поліція нагадує, що збут або зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів тягне за собою кримінальну відповідальність.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова спіймали водія з наркотиками у бусику.
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