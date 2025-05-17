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17.05.2025  12:02   Рита Парфенова

У Харкові розшукують 83-річного Миколу Каюкова, який зник після виходу з лікарні

Пенсіонер має проблеми з пам’яттю. Востаннє його бачили 15 травня поблизу лікарні швидкої допомоги.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", у Харкові розшукують безвісти зниклого 83-річного Каюкова Миколу Сидоровича, який мешкає на вулиці Валентинівській (район станції метро «Студентська»).

15 травня 2025 року чоловік вийшов із Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги імені проф. О.І. Мещанінова №4, що на провулку Ігоря Остаповича, 3А. З того часу його місцеперебування невідоме.

Прикмети зниклого:

  • вік – 83 роки;
  • зріст – близько 160 см;
  • худорлява статура;
  • сиве волосся, темно-сірі очі.

Чоловік має проблеми з пам’яттю. Ймовірно, був одягнений у темно-синю куртку та темно-сині спортивні штани.

пропав без вісті

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцезнаходження Миколи Каюкова, просять звертатися за телефонами: +38 (068) 777-01-12 або 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що підліток у Харкові пішов із дому та не виходив на зв'язок протягом трьох діб.

Тэги:  розшук, харків
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