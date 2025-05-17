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17.05.2025  18:41   Рита Парфенова

Мешканка Харківщини вкрала телефон у знайомого під час застілля

Поліцейські викрили жінку, яка під час розпивання алкоголю зі знайомим викрала його телефон і згодом продала. Викрадену річ вдалося повернути власнику.

Новини Харкова: жінка вкрала телефон у знайомого та продала його
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У Чугуївському районі правоохоронці встановили особу зловмисниці, яка викрала мобільний телефон у свого знайомого під час застілля.
 
Про зникнення гаджета поліції повідомив потерпілий місцевий житель. Правоохоронці з'ясували, що чоловік гостював у знайомої, де вони разом вживали алкогольні напої. Саме в цей час жінка непомітно викрала його мобільний телефон та згодом продала його.
 
Поліцейські оперативно встановили покупця, вилучили у нього телефон і повернули власнику.
 
Жінці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція Харкова затримала зловмисника, який напав біля під’їзду та забрав велику суму грошей
 
Тэги:  крадіжка, харків
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