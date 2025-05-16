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16.05.2025  16:05   Віталій Хіневич

Вдарив по голові і забрав гроші: у Харкові стався розбійний напад

До поліції надійшов виклик про те, що у Салтівському районі Харкова невідомий напав на чоловіка та заволодів великою сумою грошей та речами потерпілого. З місця подій порушник зник.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронці встановили, що 55-річний місцевий мешканець повертався на таксі додому. Нападник чекав його біля під’їзду. Після отримання сильного удару по голові, потерпілий впав на землю та втратив свідомість.
 
Чоловік заволодів грошима у сумі 20400 доларів США та 500 євро, а також забрав мобільний телефон та документи.
 
Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали зловмисника.
 
Ним виявився 30-річний чоловік, який неодноразово був засуджений за грабежі та розбійні напади. 
 
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій)ККУ. Порушника затримано у порядку статті 208 КПК України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік жорстоко побив брата.
 
Тэги:  події, харків
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