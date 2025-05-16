Вдарив по голові і забрав гроші: у Харкові стався розбійний напад

До поліції надійшов виклик про те, що у Салтівському районі Харкова невідомий напав на чоловіка та заволодів великою сумою грошей та речами потерпілого. З місця подій порушник зник.
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Краще не братися за серйозні завдання – ризик зіпсувати все надто високий. Присвятіть день відпочинку, щоб завтра діяти ефективніше.
Сьогодні в Харкові пануватиме хмарність. Незважаючи на похмуре небо, день пройде без дощу – опадів не очікується.
З 2018 року 16 травня відзначається Міжнародний день світла.
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