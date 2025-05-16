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16.05.2025  16:35   

Газовики звернулися до мешканців Дергачівської громади

Для подальшого стабільного забезпечення розподілу газу 21 травня будуть виконуватися роботи, пов’язані з тимчасовим призупиненням газопостачання споживачам.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Буде призупиненням газопостачання споживачам наступних населених пунктів Дергачівської громади: Безруки, Лещенки, Слатине, Прудянка, Лобанівка, Токарівка, Дубівка, Цупівка, Нова Казача, Казача Лопань.
 
«Після завершення робіт, для відновлення подачі енергоносія, газовики мають потрапити до газового обладнання у кожне домоволодіння і підключити газ. Процес пуску газу відбувається поетапно, тому відсутність газопостачання у деяких домоволодіннях може тривати кілька днів.
 
Одночасно є можливість уникнути тривалої відсутності газу. Для цього потрібно щоб мешканці перелічених населених пунктів Дергачівської громади самостійно перекрили крани перед газовими приладами, не вмикали газові прилади і таким чином не спустошили систему під час виконання планових робіт. Тоді система залишиться із газом, не потрібно буде її перезапускати і після цього поетапно відновлювати газопостачання у кожну оселю», - йдеться у повідомленні.
 
Харківська філія «Газмережі» просить своїх клієнтів не використовувати природний газ і не вмикати газові прилади з 9-00 години 21 травня.
 
Завершити роботи на мережах планується ввечері 21.05.2025 року. І після цього газовики повідомлять про можливість користуватися газом.
 
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Тэги:  жкг, харків
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