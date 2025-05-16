16.05.2025 16:35

Газовики звернулися до мешканців Дергачівської громади

Для подальшого стабільного забезпечення розподілу газу 21 травня будуть виконуватися роботи, пов’язані з тимчасовим призупиненням газопостачання споживачам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Буде призупиненням газопостачання споживачам наступних населених пунктів Дергачівської громади: Безруки, Лещенки, Слатине, Прудянка, Лобанівка, Токарівка, Дубівка, Цупівка, Нова Казача, Казача Лопань.

«Після завершення робіт, для відновлення подачі енергоносія, газовики мають потрапити до газового обладнання у кожне домоволодіння і підключити газ. Процес пуску газу відбувається поетапно, тому відсутність газопостачання у деяких домоволодіннях може тривати кілька днів.

Одночасно є можливість уникнути тривалої відсутності газу. Для цього потрібно щоб мешканці перелічених населених пунктів Дергачівської громади самостійно перекрили крани перед газовими приладами, не вмикали газові прилади і таким чином не спустошили систему під час виконання планових робіт. Тоді система залишиться із газом, не потрібно буде її перезапускати і після цього поетапно відновлювати газопостачання у кожну оселю», - йдеться у повідомленні.

Харківська філія «Газмережі» просить своїх клієнтів не використовувати природний газ і не вмикати газові прилади з 9-00 години 21 травня.

Завершити роботи на мережах планується ввечері 21.05.2025 року. І після цього газовики повідомлять про можливість користуватися газом.

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