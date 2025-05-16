16.05.2025 13:50 Рита Парфенова

Водопровід на Клочківській у Харкові ремонтують без відключення води

У Шевченківському районі триває перекладка ділянки водопровідної магістралі без відключення мешканців від водопостачання. Роботи проводяться як відкритим способом, так і методом горизонтально-спрямованого буріння.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові на вулиці Клочківській у Шевченківському районі ведуться роботи з перекладки ділянки водопровідної магістралі діаметром 250 мм. Про це 16 травня повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Целогородцев.

За його словами, роботи виконуються без відключення води мешканцям Павлового Поля, окрім короткого проміжку часу, необхідного для перепідключення мереж.

«Ми вирішили оновити ділянку через часті аварійні ситуації. Перед початком перекладки спільно з лабораторією діагностики провели детальне обстеження трубопроводу. На сьогодні відкритим способом вже замінено 110 із запланованих 250 метрів. Ще 110 метрів оновимо за допомогою методу горизонтально-спрямованого буріння», — розповів Целогородцев.

Також планується капітальний ремонт двох оглядових колодязів, монтаж нового колодязя та заміна пожежного гідранта.

У КП «Харківводоканал» зазначили, що ремонт ускладнений наявністю інших інженерних мереж, однак роботи завершать у встановлені строки. Комунальники наголошують, що стабільна робота водопровідної інфраструктури підтримується завдяки своєчасній оплаті послуг мешканцями, а всі кошти спрямовуються на виробничі потреби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтні бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Основ'янського району завершили роботи з перекладки технічно зношеної ділянки трубопроводу довжиною понад 200 метрів та діаметром 250 мм на вулиці Драгомирівській.