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16.05.2025  13:21   Рита Парфенова

На Харківщині 17 травня прогнозують погіршення погоди

У Харкові та області вранці й вдень 17 травня очікується сильний вітер. Синоптики попередили про пориви до 20 м/с і оголосили жовтий рівень метеонебезпеки.


Фото з відкритих джерел

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області у суботу, 17 травня. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, вранці та вдень у місті та по області очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.

У зв’язку з погодними умовами оголошено I рівень небезпечності – жовтий. Жителів регіону закликають бути уважними, уникати перебування поблизу дерев і нестійких конструкцій, а також за можливості обмежити пересування вулицями.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у зв’язку з несприятливими погодними умовами комунальники тимчасово замінили державний прапор на головному флагштоку Харкова на менший за розміром.

Тэги:  негода, вітер, харків
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