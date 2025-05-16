16.05.2025 13:00 Рита Парфенова

СБУ затримала у Харкові військовослужбовця, який коригував удари рф по позиціях ЗСУ на Курщині

31-річний водій штурмового полку ЗСУ надавав ворогу доступ до своєї геолокації для коригування обстрілів. Після втечі до Харкова його затримала СБУ. Чоловіка підозрюють у державній зраді.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, Служба безпеки України затримала ще одного агента фсб у лавах Збройних Сил України, який передавав ворогу інформацію про позиції українських військових на Курському напрямку.

Зрадником виявився 31-річний водій штурмового полку ЗСУ. Він надав російським спецслужбам віддалений доступ до свого мобільного телефону, завдяки чому окупанти могли в режимі реального часу відстежувати його місцезнаходження. Ці дані використовувались для наведення артилерійських чи ракетних ударів по українських позиціях.

Перед кожною атакою фігуранту надходило повідомлення від куратора фсб із вказівкою покинути зону ураження.

Згодом агент самовільно залишив військову частину та поїхав до Харкова, де намагався переховуватись у квартирі, очікуючи інструкцій щодо виїзду до рф. За оперативною інформацією, куратор обіцяв організувати його «евакуацію».

СБУ провела спецоперацію із затримання підозрюваного. У його помешканні в Харкові було вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з фсб.

На підставі зібраних доказів затриманому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію провели співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Паралельно вжито заходів для безпеки розташування українських військових на передовій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть ексвикладача вищого навчального закладу, який допомагав рф коригувати удари по Харківщині.