У Харкові 9-річна дівчинка повідомила поліцію про домашнє насильство: батькові винесли заборонний припис

У Салтівському районі Харкова поліція зафіксувала факт домашнього насильства після звернення дитини. Чоловік погрожував дружині та ображав дітей у стані алкогольного сп’яніння. На нього склали адмінпротоколи та заборонили контактувати з родиною.
Як повідомляє РЕДПОСТ, інцидент стався в Салтівському районі Харкова. До поліції звернулася 9-річна дівчинка, яка повідомила, що її батько ображає матір, а в оселі також перебуває її молодший брат.
На місце події прибули поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції №2. У квартирі вони виявили 41-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння, його 37-річну дружину та двох дітей. За словами жінки й дітей, чоловік поводився агресивно, висловлював образи та погрожував фізичною розправою.
Правоохоронці склали два адміністративні протоколи за ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство) та винесли терміновий заборонний припис. Документ забороняє порушнику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.
Чоловіка також попередили про можливу кримінальну відповідальність у разі повторення або систематичного вчинення насильства в майбутньому.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові отримав вирок шахрай-рецидивіст, який погрожував матері розправою.
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