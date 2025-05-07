07.05.2025 19:00 Дмитро Колонєй

У Харкові отримав вирок шахрай-рецидивіст, який погрожував матері розправою

Прокурори довели провину раніше неодноразово судимого мешканця Харкова.ому призначено покарання у виді 7 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє РЕДПОСТ , рецидивіст перебував на програмі замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в одному з медичних центрів. Однак він звернувся до іншого медзакладу, не повідомивши, що вже проходить терапію в першому центрі. Таким шахрайським способом у період із серпня 2024 по січень 2025 року він «придбав» 810 пігулок метадону, які зберігав у себе вдома.

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Чоловік також систематично чинив домашнє насильство щодо своєї 57-річної матері, з якої спільно мешкав. Зловмисник погрожував родичці фізичною розправою, словесно ображав та псував меблі у квартирі. Свої дії він не припинив навіть після того, як щодо нього було складено декілька адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 173-8 КУпАП.

У ході чергової сварки, усвідомлюючи, що матір не зможе чинити йому опору, чоловік навіть завдав їй удару по голові. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Обвинувальний вирок - 7 років 2 місяців за грати із конфіскацією майна - виніс Салтівський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.