    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові отримав вирок шахрай-рецидивіст, який погрожував матері розправою
07.05.2025  19:00   Дмитро Колонєй

У Харкові отримав вирок шахрай-рецидивіст, який погрожував матері розправою

Прокурори довели провину раніше неодноразово судимого мешканця Харкова.ому призначено покарання у виді 7 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, рецидивіст перебував на програмі замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в одному з медичних центрів. Однак він звернувся до іншого медзакладу, не повідомивши, що вже проходить терапію в першому центрі. Таким шахрайським способом у період із серпня 2024 по січень 2025 року він «придбав» 810 пігулок метадону, які зберігав у себе вдома.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Чоловік також систематично чинив домашнє насильство щодо своєї 57-річної матері, з якої спільно мешкав. Зловмисник погрожував родичці фізичною розправою, словесно ображав та псував меблі у квартирі. Свої дії він не припинив навіть після того, як щодо нього було складено декілька адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 173-8 КУпАП. 
 
У ході чергової сварки, усвідомлюючи, що матір не зможе чинити йому опору, чоловік навіть завдав їй удару по голові. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Обвинувальний вирок - 7 років 2 місяців за грати із конфіскацією майна - виніс Салтівський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про афериста з Чугуєва, який видурив у людей майже 50 тисяч гривень, обіцяючи встановлення вікон.
 
Тэги:  шахрай, аферист, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.04 Надзвичайні події У Харкові викрито шахрая, який за гроші обіцяв "вирішити питання" у сервісному центрі МВС 31.03 Надзвичайні події Поліція завершила розслідування справи шахраїв, які ошукали українців на 94 тисячі гривень 31.03 Надзвичайні події Поліція викрила шахрая, який ошукав трьох людей на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 