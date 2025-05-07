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07.05.2025  20:00   

У Харкові відзначили ветеранів напередодні свята

У районах Харкова нагородили ветеранів.

Відзначили та привітали ветеранів напередодні свята у місті: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, напередодні святкування Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років Почесною грамотою Харківської міської ради і медаллю були нагороджені ветерани війни:
 
Тетяна Соколик,
Василь Соколик,
Іван Боярінцев та
Марія Сєрова. 
 
Відзначили та привітали ветеранів напередодні свята у місті: Новини Харкова
 
З нагоди свята 90 ветеранів Слобідського району отримали подарункові набори. Серед них - учасники бойових дій, діти війни та особи з інвалідністю.
 
Відзначили та привітали ветеранів напередодні свята у місті: Новини Харкова
 
Відбувся урочистий захід й  Індустріальному районі 
 
Відзначили та привітали ветеранів напередодні свята у місті: Новини Харкова
 
Присутніх привітала голова райадміністрації Ольга Вельможна. Учасники бойових дій та діти війни були відзначені Почесними грамотами виконавчого комітету Харківської міської ради. Також їм вручили подарунки. 
 
Відзначили та привітали ветеранів напередодні свята у місті: Новини Харкова
 
Відзначили та привітали ветеранів напередодні свята у місті: Новини Харкова
 
Тих, хто не зміг бути присутнім на святковій зустрічі, представники адміністрації району привітали вдома.

Відзначили та привітали ветеранів напередодні свята у місті: Новини Харкова

 

Тэги:  подія, привітання, харків
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