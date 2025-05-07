07.05.2025 20:00

У Харкові відзначили ветеранів напередодні свята

У районах Харкова нагородили ветеранів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, напередодні святкування Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років Почесною грамотою Харківської міської ради і медаллю були нагороджені ветерани війни:

Тетяна Соколик,

Василь Соколик,

Іван Боярінцев та

Марія Сєрова.

З нагоди свята 90 ветеранів Слобідського району отримали подарункові набори. Серед них - учасники бойових дій, діти війни та особи з інвалідністю.

Відбувся урочистий захід й Індустріальному районі Присутніх привітала голова райадміністрації Ольга Вельможна. Учасники бойових дій та діти війни були відзначені Почесними грамотами виконавчого комітету Харківської міської ради. Також їм вручили подарунки. Тих, хто не зміг бути присутнім на святковій зустрічі, представники адміністрації району привітали вдома.