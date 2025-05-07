В ЗСУ не виключають призову жінок

Радниця з гендерних питань ЗСУ про руйнуваня стереотипів та що не так робили з 2014 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ, радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва вважає, щп в Україні є сенс відновити строкову службу для жінок, хоча є певні упередження і стереотипи, які досі існують в армії щодо жінок.
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