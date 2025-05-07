07.05.2025 21:00 Дмитро Колонєй

В ЗСУ не виключають призову жінок

Радниця з гендерних питань ЗСУ про руйнуваня стереотипів та що не так робили з 2014 року.



В ЗСУ не виключають призову жінок



Як повідомляє РЕДПОСТ, радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва вважає, щп в Україні є сенс відновити строкову службу для жінок, хоча є певні упередження і стереотипи, які досі існують в армії щодо жінок.

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«Ми їх руйнуємо. І, до речі, зараз вийшла така маленька методичка… для командирів і їхніх радників, і там дуже коротко про міфи ось ці всі розказано, про стереотипи, тому що це треба „розбивати“, і це треба пояснювати й розказувати», — додала Григор'єва.

Григор’єва також висловила думку, що зараз українське суспільство ще не готове до примусової мобілізації жінок.

За її словами, відсутність форми для військовослужбовиць є наслідком того, що жінки не проходили строкову службу.

Станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служили понад 70 000 жінок. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Вони проходили службу за різними військовими спеціальностями: медикині, зв’язківиці, снайперки тощо. Понад 5500 військовослужбовиць перебували безпосередньо на передовій.