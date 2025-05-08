Прогноз погоди у Харкові на 8 травня

У Харкові протягом усього дня спостерігатиметься хмарна погода. Дощ припиниться вранці. Надалі протягом дня опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
8 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.
Вітер північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 16 – 18° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Можливі приємні і не дуже сюрпризи, варто уникати суперечок. День ідеальний для творчості, флірту й нових знайомств.
У Харкові протягом усього дня спостерігатиметься хмарна погода. Дощ припиниться вранці. Надалі протягом дня опадів не очікується.
Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
влажность:
давление:
ветер: