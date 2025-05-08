08.05.2025 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 8 травня

У Харкові протягом усього дня спостерігатиметься хмарна погода. Дощ припиниться вранці. Надалі протягом дня опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 16 – 18° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

грім 8 травня – на тепле літо й добрий урожай горіхів і плодів;

якщо цього дня холодно – ще 40 днів на тепло чекати не варто;

роса зранку – до ясного дня, сухого літа й доброго медозбору;

зозуля закує 8 травня – весна швидко мине, а літо буде раннім.