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08.05.2025  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 8 травня

У Харкові протягом усього дня спостерігатиметься хмарна погода. Дощ припиниться вранці. Надалі протягом дня опадів не очікується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 16 – 18° тепла.

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Народні прикмети

  • грім 8 травня – на тепле літо й добрий урожай горіхів і плодів;
  • якщо цього дня холодно – ще 40 днів на тепло чекати не варто;
  • роса зранку – до ясного дня, сухого літа й доброго медозбору;
  • зозуля закує 8 травня – весна швидко мине, а літо буде раннім.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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