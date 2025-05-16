    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Подробиці атаки дрона на комунальне підприємство в Куп’янську: загинула жінка, четверо поранені (фото)
16.05.2025  11:32   Рита Парфенова

Подробиці атаки дрона на комунальне підприємство в Куп’янську: загинула жінка, четверо поранені (фото)

Внаслідок атаки російського FPV-дрона на територію комунального підприємства у Куп’янську загинула 55-річна працівниця. Ще четверо співробітників зазнали поранень. Прокуратура кваліфікує дії окупантів як воєнний злочин.

Новини Харкова: подробиці удару дроном по КП Куп’янська
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У Куп’янську Харківської області триває досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину, вчиненого російськими військовими. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури справу відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, 16 травня близько 8:10 ворожий FPV-дрон влучив на територію комунального підприємства у місті Куп’янськ. Унаслідок атаки загинула 55-річна жінка, троє чоловіків отримали поранення та були госпіталізовані. Ще один працівник перебуває у стані гострого шоку. Усі потерпілі — співробітники підприємства.

Новини Харкова: подробиці удару дроном по КП Куп’янська

Окрім людських жертв, пошкоджено приміщення КП та службовий автомобіль.

Прокурори спільно з поліцією проводять процесуальні дії для документування обставин злочину й фіксації доказів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 16 травня російські війська атакували місто Куп’янськ FPV-дроном.

Новини Харкова: подробиці удару дроном по КП Куп’янська

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.05 Надзвичайні події У Куп’янську росіяни вдарили FPV-дроном по авто комунальників: загинула жінка, четверо поранено 16.05 Надзвичайні події Прокуратура розслідує авіаудари по Куп’янщині: поранено 88-річну жінку (фото) 16.05 Надзвичайні події На Харківщині за добу постраждали чотири населені пункти – поранено літню жінку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 