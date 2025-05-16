Подробиці атаки дрона на комунальне підприємство в Куп’янську: загинула жінка, четверо поранені (фото)

Внаслідок атаки російського FPV-дрона на територію комунального підприємства у Куп’янську загинула 55-річна працівниця. Ще четверо співробітників зазнали поранень. Прокуратура кваліфікує дії окупантів як воєнний злочин.
За даними слідства, 16 травня близько 8:10 ворожий FPV-дрон влучив на територію комунального підприємства у місті Куп’янськ. Унаслідок атаки загинула 55-річна жінка, троє чоловіків отримали поранення та були госпіталізовані. Ще один працівник перебуває у стані гострого шоку. Усі потерпілі — співробітники підприємства.
Окрім людських жертв, пошкоджено приміщення КП та службовий автомобіль.
Прокурори спільно з поліцією проводять процесуальні дії для документування обставин злочину й фіксації доказів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 16 травня російські війська атакували місто Куп’янськ FPV-дроном.
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