16.05.2025 11:32 Рита Парфенова

Подробиці атаки дрона на комунальне підприємство в Куп’янську: загинула жінка, четверо поранені (фото)

Внаслідок атаки російського FPV-дрона на територію комунального підприємства у Куп’янську загинула 55-річна працівниця. Ще четверо співробітників зазнали поранень. Прокуратура кваліфікує дії окупантів як воєнний злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У Куп’янську Харківської області триває досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину, вчиненого російськими військовими. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури справу відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, 16 травня близько 8:10 ворожий FPV-дрон влучив на територію комунального підприємства у місті Куп’янськ. Унаслідок атаки загинула 55-річна жінка, троє чоловіків отримали поранення та були госпіталізовані. Ще один працівник перебуває у стані гострого шоку. Усі потерпілі — співробітники підприємства.

Окрім людських жертв, пошкоджено приміщення КП та службовий автомобіль.

Прокурори спільно з поліцією проводять процесуальні дії для документування обставин злочину й фіксації доказів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 16 травня російські війська атакували місто Куп’янськ FPV-дроном.