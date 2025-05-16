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16.05.2025  11:12   Рита Парфенова

Харків'янам рекомендують зменшити споживання електроенергії з 14:00 до 22:00

На тлі хмарної погоди з дощами ефективність сонячних електростанцій знижується, тому навантаження на загальну мережу зростає. Енергетики закликають економити електроенергію, особливо у вечірні години.

відключення світла
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».
 
Станом на 9:30 ранку 16 травня рівень споживання електроенергії в Україні залишався високим — таким же, як і на цей час попереднього дня. Основна причина  хмарна дощова погода в ряді регіонів, яка знижує продуктивність побутових сонячних електростанцій і підвищує залежність від централізованої енергомережі.
 
Максимальне добове споживання 15 травня було зафіксоване у вечірній період. Цей показник не відрізнявся від аналогічного максимуму 14 травня.
 
Українська енергосистема й надалі відновлюється після масованих ракетних і дронових атак з боку Росії. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
 
У зв’язку з цим українців закликають зменшити використання потужних електроприладів у період пікового навантаження — з 14:00 до 22:00.
 
Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Громадян просять стежити за оновленнями на офіційних сайтах і в соцмережах обленерго.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок, 20 травня, в Індустріальному районі Харкова буде тимчасово обмежене електропостачання. Знеструмлення триватиме з 9:00 до 17:00 та пов’язане з проведенням ремонтних робіт.
Тэги:  елекроенергія
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