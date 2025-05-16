16.05.2025 10:39 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 16 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 12

Богодухів – 14

Коломак – 10

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 11

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 10

Берестин – 10

Лозова – 12

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 15 травня 2025 року.