15.05.2025 14:20 Віталій Хіневич

Ворожий агент допомагав рф коригувати удари по Харківщині

За даними слідства, ексвикладач вищого навчального закладу, маючи проросійські погляди, допомагав ворогу планувати нові удари по території нашого регіону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

42-річний обвинувачений об’їжджав на своїй автівці прилеглі до Харкова населені пункти та фіксував місця розташування особового складу українських військових.

Зібрані дані про укріпрайони та командні пункти чоловік відправляв у вигляді скріншотів з ґуґл-мап куратору з рф — адміністратору одного з Телеграм-каналів антиукраїнської спрямованості.

Також обвинувачений публікував коментарі, у яких зневажливо висловлювався про патріотів нашої держави, звинувачував Сили оборони у обстрілах мирного населення та закликав «зносити владу».

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою. Обвинуваченому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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