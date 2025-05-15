15.05.2025 10:46 Рита Парфенова

Підрядник з Харкова підозрюється у привласненні 600 тис. грн на ремонті дороги у Валках

Керівнику харківської фірми повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів на ремонт дорожнього покриття у Валках. Збитки державі склали майже 600 тис. грн.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокуратура Харківської області викрила підрядника, який, за версією слідства, привласнив майже 600 тис. грн державних коштів, виділених на ремонт дороги в місті Валки.

Як повідомили у Богодухівській окружній прокуратурі, директору товариства з обмеженою відповідальністю оголошено підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Слідство встановило, що у травні 2023 року між комунальною установою та приватною фірмою був укладений договір на проведення поточного ремонту дорожнього покриття у Валках. Директор компанії-підрядника, достовірно знаючи про неповне виконання робіт, підписав документи про їх повне завершення, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів.

Крім того, зафіксовано завищення витрат на техніку та використані паливно-мастильні матеріали. Збитки оцінено у суму близько 600 тисяч гривень — це підтверджено висновком будівельно-технічної експертизи.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до розтрати бюджетних коштів. Досудове розслідування триває, його проводить поліція за оперативного супроводу СБУ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині діяла злочинна група, яка розтратила понад 90 млн грн бюджетних коштів.