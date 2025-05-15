15.05.2025 10:59 Рита Парфенова

ОТУ «Харків»: за добу ворог здійснив понад 600 обстрілів і втратив понад 130 одиниць техніки

Обстановка на Харківському напрямку залишається складною. За добу 14 травня окупанти тричі атакували позиції Сил оборони, здійснили понад пів тисячі обстрілів і втратили десятки одиниць техніки та понад 60 військових.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 15 травня оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається складною, але суттєвих змін не зазнала. Українські захисники продовжують стримувати наступальні дії противника.

Протягом минулої доби російські війська завдали два авіаудари, використавши п’ять керованих авіаційних бомб (КАБ). Також зафіксовано використання 142 дронів-камікадзе та 601 обстріл позицій Сил оборони.

Противник тричі атакував українські позиції поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Однак Сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ ворога та завдавати йому втрат.

За даними штабу, протягом доби ворог втратив 61 військовослужбовця, з яких 21 — безповоротно. Також знищено або пошкоджено 134 одиниці озброєння та військової техніки:

1 бойова броньована машина;

6 артилерійських систем;

24 автомобілі;

91 безпілотник;

12 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, знищено 84 укриття для особового складу противника та одне місце зберігання боєприпасів.

Сили оборони України тримають ситуацію під контролем і продовжують виконання завдань із відсічі та стримування російської агресії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку зафіксовано три спроби штурму з боку противника. На Куп’янському напрямку – одна атака поблизу Глушківки.