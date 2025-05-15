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15.05.2025  08:41   Рита Парфенова

Російські війська тричі атакували поблизу Вовчанська та Кам’янки, авіаудари зафіксовано біля Куп’янська

На Харківському напрямку зафіксовано три спроби штурму з боку противника. На Куп’янському напрямку – одна атака поблизу Глушківки.

війна в україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник тричі намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Вовчанськ і Кам’янка.

На Куп’янському напрямку відбулася одна атака – ворожі підрозділи намагалися просунутися біля Глушківки, однак були зупинені Силами оборони України.

Крім того, російська авіація завдала ударів по територіях у районах населених пунктів Підлиман та Куп’янськ.

війна в україні

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині Сили оборони стримують атаку ворога на Вовчанськ.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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