15.05.2025 08:41 Рита Парфенова

Російські війська тричі атакували поблизу Вовчанська та Кам’янки, авіаудари зафіксовано біля Куп’янська

На Харківському напрямку зафіксовано три спроби штурму з боку противника. На Куп’янському напрямку – одна атака поблизу Глушківки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник тричі намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Вовчанськ і Кам’янка.

На Куп’янському напрямку відбулася одна атака – ворожі підрозділи намагалися просунутися біля Глушківки, однак були зупинені Силами оборони України.

Крім того, російська авіація завдала ударів по територіях у районах населених пунктів Підлиман та Куп’янськ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині Сили оборони стримують атаку ворога на Вовчанськ.