Харків обговорює участь у французькому культурному фестивалі під час архітектурної бієнале у Венеції

На відкритті українського павільйону у Венеції радник міського голови Харкова провела зустрічі з представниками культурних інституцій Франції. Обговорювалися перспективи участі Харкова у міжнародних проєктах та залучення партнерів до відновлення міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду Харкова, 8 травня у Венеції відбулося відкриття українського павільйону на 19-й Міжнародній архітектурній виставці «La Biennale di Venezia». Участь у заході взяла радник Харківського міського голови Тетяна Столяренко.
У рамках візиту вона провела перемовини з президентом французької архітектурної асоціації AMO Мартеном Дюплантьє. Сторони обговорили можливість представлення експозиції з Харкова у французькому павільйоні виставки. Йшлося, зокрема, про висвітлення викликів, з якими стикається місто в умовах війни, та пошук міжнародної підтримки для його відновлення.
Також Тетяна Столяренко зустрілася з президентом Французького інституту Євою Нгуєн Бінь та комісаром українського павільйону, креативною директоркою Українського інституту Тетяною Філевською. Серед ключових тем обговорення – можливість участі Харкова у французькому культурному фестивалі, який планують провести у Парижі наступного року.
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