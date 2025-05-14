Харків уперше презентував кліматичні ініціативи на конференції Cities Mission 2025 у Вільнюсі

На конференції у Литві Харків представив свої підходи до досягнення кліматичної нейтральності та заявив про зацікавленість у приєднанні до програми ЄС «SUN4Ukraine».
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Вільнюсі з 6 по 8 травня відбулася четверта щорічна конференція «Cities Mission Conference 2025», яка об’єднала понад 800 учасників з країн Європейського Союзу та України. Вперше до заходу долучився Харків.
Місто представило свої плани щодо досягнення кліматичної нейтральності, а також заявило про намір приєднатися до проєкту ЄС «SUN4Ukraine», що передбачає підтримку муніципалітетів у сфері кліматичного переходу.
Як зазначила в. о. директора КУ «Харківська інвестиційна агенція» Ольга Твердохліб, упродовж трьох днів учасники взяли участь у понад 50 тематичних сесіях, пленарних засіданнях і майстер-класах. Найбільшу цінність, за її словами, становив обмін досвідом, у якому Харків продемонстрував стійкість і прагнення до відновлення.
Участь у «SUN4Ukraine» надасть Харкову нові інструменти – від формування кліматичних цілей до залучення фінансування і розбудови партнерств із містами-учасниками європейської кліматичної Місії. Наступним етапом стане розробка дорожньої карти для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові стартува Тиждень Європейського Союзу, організований Молодіжною радою при Харківському міському голові спільно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.
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