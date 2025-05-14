14.05.2025 08:50 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів на Харківщині сталися шість пожеж: є загиблі та постраждалі

Протягом доби в регіоні зафіксовано шість пожеж, спричинених атаками армії рф. У результаті авіаударів і ударів дронами загинули двоє людей, дев'ятеро отримали поранення.

Упродовж доби 13–14 травня внаслідок ворожих обстрілів на території Харківської області сталися шість пожеж. Інциденти зафіксовані в Богодухівському, Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вдень російські авіаційні керовані бомби влучили у житлову зону села Нечволодівка Кіндрашівської громади. За попередніми даними, внаслідок удару загинули двоє цивільних – чоловік і жінка, ще четверо людей дістали поранення. Ураження спричинило масштабні руйнування та пожежі – горіли літня кухня, господарська будівля та легковий автомобіль загальною площею 45 кв. м.

У Куп’янську через удар росіян зайнявся приватний житловий будинок площею 150 кв. м. Постраждали двоє мешканців.

У ніч на 14 травня дрон-камікадзе РФ влучив у приватне домоволодіння в селі Олександрівка Лозівського району. Пожежа охопила площу 20 кв. м. Поранено трьох цивільних – двох чоловіків і жінку. Вони відмовилися від госпіталізації.

Загалом протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 виїзд, з них 10 – на ліквідацію пожеж (6 були спричинені обстрілами) та 11 – для надання допомоги населенню. Піротехніки вилучили та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про удари окупантів по Харкову вдень 13 травня 2025 року.