13.05.2025 17:30 Дмитро Колонєй

Куди поцілили окупанти у Харкові: перша інформація

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, який район наразі постраждав від загарбників.



Куди поцілили окупанти у Харкові: перша інформація



Як повідомляє РЕДПОСТ, за інформацією від мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом знову був Холодногірський район. На щастя, цього разу також без жертв.

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