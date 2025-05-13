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13.05.2025  17:30   Дмитро Колонєй

Куди поцілили окупанти у Харкові: перша інформація

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, який район наразі постраждав від загарбників.


Куди поцілили окупанти у Харкові: перша інформація

Як повідомляє РЕДПОСТ, за інформацією від мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом знову був Холодногірський район. На щастя, цього разу також без жертв.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, куди вдарили загарбники вдень 13 травня 2025 року.    
Тэги:  обстріл, ігор терехов, харків, агрессия россии
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