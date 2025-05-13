Куди поцілили окупанти у Харкові: перша інформація

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, який район наразі постраждав від загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ, за інформацією від мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом знову був Холодногірський район. На щастя, цього разу також без жертв.
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Сьогодні зірки радять уникати ризиків і експериментів, надаючи перевагу перевіреним рішенням та звичним правилам. Успіх принесе консервативний підхід – у роботі, побуті та стосунках.
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Кожного 13 травня світ відзначає Всесвітній день кульбабок.
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