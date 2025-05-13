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13.05.2025  17:19   Дмитро Колонєй

У Харкові знову пролунав вибух

Про новий удар по місту поінформував мер Харкова Ігор Терехов.


У Харкові знову пролунав вибух

У місті було чутно вибух, - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 13 травня 2025 року росіяни вдарили по Холодногірському району Харкова.  
Тэги:  вибух, обстріл, харків, ігор терехов
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