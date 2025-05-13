13.05.2025 16:55 Віталій Хіневич

У лісах Харківщини завершили весняне садіння лісу

Працівники філії “Слобожанський лісовий офіс” продовжили висаджувати мішані ліси. Саджанці сосни звичайної комбінують з дубом, березою чи іншими листяними породами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Слобожанський лісовий офіс".

Такий ліс в майбутньому краще витримує кліматичні зміни, буде більш стійкими до пожеж та розмноження різних хвороб і шкідників.

Навесні у лісництвах філії лісовідновлення та лісорозведення проведено на площі близько 800 га, де висаджено понад 6 млн штук сіянців деревних порід.

«На Харківщині лідирує Жовтневе надлісництво, де посаджено 183 га.

У пріоритеті весняної посадкової кампанії в області є відновлення лісів Ізюмського надлісництва. Саме ці території часто потерпають від ворожих обстрілів та в результаті - лісових пожеж, і зазнали суттєвих пошкоджень або знищення під час окупації у 2022 році. Не зважаючи на ризики, а це близькість до лінії фронту та часті обстріли, цієї весни на безпечних ділянках в Ізюмському надлісництві відновили 42,60 га лісу.

На Полтавщині найбільше лісу посаджено в Полтавському надлісництві - на площі 206 га та у Миргородському - 234,4 га.

Особливої уваги в області надали територіям, що постраждали від масштабної пожежі - у Малоперещепинському та Новосанжарському лісництвах. Тут протягом весняної посадкової кампанії вдалося відновити понад 90 га лісу на окремих ділянках площею до 1 га», - йдеться у повідомленні.

Висаджування лісу проводиться механізованим способом за допомогою трактора та лісосадильної машини. Це пришвидшує посадку та економить людський ресурс. У важкодоступних місцях використовують ручний метод посадки.

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