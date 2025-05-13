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13.05.2025  16:30   Віталій Хіневич

Харків'янку підозрюють у збуті метадону

Жінка, знаходячись за місцем свого проживання, продала місцевому жителю п’ять блістерів медпрепарату, в яких знаходились 44 пігулки з наркотичним засобом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За метадон підозрювана отримала грошові кошти в сумі 3 тисячі гривень.
 
Викрили у злочинній діяльності 36-річну жительку Харкова працівники відділу поліції № 2 ХРУП  № 1 ГУНП в Харківській області спільно зі Слобідською окружною прокуратурою  м. Харкова.
 
Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області виявили наркозбувача.
 
Тэги:  події, харків
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