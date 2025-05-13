Харків'янку підозрюють у збуті метадону

Жінка, знаходячись за місцем свого проживання, продала місцевому жителю п’ять блістерів медпрепарату, в яких знаходились 44 пігулки з наркотичним засобом.
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Сьогодні зірки радять уникати ризиків і експериментів, надаючи перевагу перевіреним рішенням та звичним правилам. Успіх принесе консервативний підхід – у роботі, побуті та стосунках.
У Харкові вранці небо прояснилося, але вдень і ввечері знову хмаритиме. Удень можливий дрібний дощ, який до вечора припиниться.
Кожного 13 травня світ відзначає Всесвітній день кульбабок.
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