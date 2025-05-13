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13.05.2025  14:15   Віталій Хіневич

У Харківській області виявили наркозбувача

Оперативники в ході відпрацювання території обслуговування виявили чоловіка, який поводився нервово, чим привернув увагу правоохоронців.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під час поверхневої перевірки у громадянина виявили згортки з речовинами, схожими на наркотичні. Чоловік зізнався, що це так звані "закладки" й частину він вже встиг розкласти. У його телефоні поліцейські знайшли численні фотографії з помітками ймовірних місць схованок та виявили там 27 згортків з наркотичними речовинами.
 
В ході слідства встановлено, що 36-річний житель Малинівської громади в одній із соціальних мереж натрапив на пропозицію, де пропонувався заробіток. 
 
Чоловік зв’язався з невідомою особою, яка за гроші запропонувала робити «закладки» з наркотиками, на що останній погодився. За отриманими координатами чоловік забрав пакунок з психотропною речовиною і мав намір розкласти у визначених місцях.
 
Вилучені наркозасоби були направлені для проведення експертного дослідження. 
 
Згідно з висновками фахівців, вилученою речовиною виявилася психотропна речовина «PVP». 
 
12 травня слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція Харківщини розслідує смертельну ДТП.
 
Тэги:  події, харків
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