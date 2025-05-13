Поліція Харківщини розслідує смертельну ДТП: водій в'їхав у зупинку, загинула жінка

На трасі «Київ–Харків–Довжанський» водій не впорався з керуванням, в’їхав у зупинку й смертельно травмував жінку. Поліція затримала чоловіка та розпочала досудове розслідування.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харківському районі поліція розслідує смертельну ДТП, що сталася 12 травня близько 12:25 на трасі «Київ–Харків–Довжанський». 49-річний водій автомобіля Zeekr не впорався з керуванням на мокрій дорозі, з’їхав з проїжджої частини й в’їхав у зупинку громадського транспорту.
У момент аварії на зупинці перебувала 40-річна жінка – її придавило уламками бетонної конструкції. Від отриманих травм постраждала загинула на місці. Водія з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, після чого його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 286 КК України. Згідно з санкцією статті, порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на строк до трьох років або без такого.
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