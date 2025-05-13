Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сьогодні зірки радять уникати ризиків і експериментів, надаючи перевагу перевіреним рішенням та звичним правилам. Успіх принесе консервативний підхід – у роботі, побуті та стосунках.
У Харкові вранці небо прояснилося, але вдень і ввечері знову хмаритиме. Удень можливий дрібний дощ, який до вечора припиниться.
Кожного 13 травня світ відзначає Всесвітній день кульбабок.
влажность:
давление:
ветер: