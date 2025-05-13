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13.05.2025  11:04   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

радіація

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 травня 2025 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Харків – 12
  • Золочів – 11
  • Богодухів – 12
  • Коломак – 13
  • Великий Бурлук – 10
  • Печеніги – 12
  • Слобожанське – 10
  • Куп’янськ – 11
  • Берестин – 11
  • Лозова – 10
  • Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 12 травня 2025 року.
Тэги:  радіація, харків
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