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13.05.2025  11:20   Віталій Хіневич

Погодні умови першої декади травня в Харківській області: синоптики підбили підсумки

Агрометеорологічні умови першої декади травня оцінювалися переважно, як задовільні.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Через прохолодну погоду вегетація озимини та ярих зернових культур проходила уповільнено. Заморозки, на початку періоду та повільне накопичення ефективного тепла протягом декади були малосприятливим фактором для початкового розвитку теплолюбних культур.
 
На завершення першої декади травня загальний стан більшості посівів сільськогосподарських культур характеризувався як добрий та задовільний. У рослин озимої пшениці тривав ріст стебла, у ячменю ярого відмічали утворення нижнього вузла соломини та вузлових коренів, кукурудзу продовжували сіяти, на ранніх посівах відмічали проростання зерна та сходи, подекуди появу 5-го листка.
 
Господарства Харківської області продовжували посівні роботи, обробляли посіви гороху та ярого ячменю від шкідників та хвороб.
 
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Тэги:  погода, харків
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