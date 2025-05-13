На Харківщині обстрілами пошкоджено приватні будинки та поранено двох чоловіків

Протягом доби під ворожим вогнем опинилися Куп’янський та Харківський райони. Поранення дістали жителі Руських Тишків і Кіндрашівки, поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на офіційні джерела.
Протягом минулої доби російські війська здійснили удари по трьох населених пунктах Харківської області. Постраждали мирні жителі: 62-річного чоловіка було поранено в селі Кіндрашівка, а 51-річного – у Руських Тишках.
Окупанти застосували по регіону керовані авіабомби (2 КАБ) та два ударні дрони FPV. Унаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки.
Поліцейські задокументували руйнування в Харківському та Куп’янському районах, здійснили 99 оглядів місць подій і зареєстрували кримінальне провадження за фактом збройної агресії рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові стримали наступальні дії окупантів поблизу Вовчанська, Красного Першого, Піщаного, Глушківки та Новоосинового.
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